Scandale à l’ONU après la révélation des propos sur le "lobby juif" d’une de ses rapporteuse

Francesca Albanese a déclaré en 2014 que le "lobby juif" avait pris le contrôle des États-Unis et que le "lobby israélien" contrôlait la BBC

Des responsables israéliens et américains ont dénoncé mercredi les propos antisémites d'une rapporteuse de l'ONU sur les droits des Palestiniens, certains ayant exhorté qu'elle soit démise de ses fonctions. Francesca Albanese, rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens, a déclaré lors du conflit de 2014 entre Israël et des groupes terroristes de Gaza que le "lobby juif" avait pris le contrôle des États-Unis, que le "lobby israélien" contrôlait la BBC et qu'Israël avait déclenché la guerre par cupidité.

Ses propos ont été retrouvés dans l'historique des réseaux sociaux d'Albanese par le Times of Israel qui les a révélés mercredi. La rapporteuse, très critique à l'égard d'Israël, a affiché ses sympathies pour certains groupes terroristes, ignoré les problèmes de sécurité israéliens et accusé l'État juif de crimes de guerre potentiels.

Deborah Lipstadt, l'envoyée de l'administration Biden en matière d'antisémitisme, a déclaré que l'antisémitisme d'Albanese "porte gravement atteinte à la crédibilité du rapporteur spécial des droits de l'homme de l'ONU pour traiter de la question des droits de l'homme dans le contexte d'Israël et des territoires palestiniens". "Une rhétorique antisémite aussi flagrante - en particulier lorsqu'il s'agit d'une tendance établie - est tout simplement inacceptable", a déclaré Mme Lipstadt.

La représentante des États-Unis auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Michèle Taylor, a dénoncé des propos "scandaleux, inappropriés, corrosifs et qui dégradent les valeurs de l'ONU", tandis qu'Israël a appelé l'organisation à faire le ménage en son sein : "l'antisémitisme est une malice persistante qui a infecté le Conseil des droits de l'homme des Nations unies depuis bien trop longtemps (…) Les propos de Francesca Albanese sont une tache de plus sur la crédibilité de cet organe."

"Il est grand temps que les Nations unies prennent des mesures concrètes pour lutter contre l'antisémitisme systémique au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations unies et de ses mécanismes", a déclaré la mission israélienne.

Par le passé, Francesca Albanese a comparé Israël à l'Allemagne nazie, et décrit l'État hébreu comme une entreprise coloniale de peuplement et les Juifs d'Israël comme à des intrus étrangers subjuguant une population palestinienne indigène. Elle a, à plusieurs reprises, justifié la violence contre les Israéliens ou rejeté le droit d'Israël à l'autodéfense. Dans son premier rapport officiel aux Nations unies cette année, elle a appelé à rejeter le paradigme du conflit, décrivant Israël uniquement comme un oppresseur et légitimant la "résistance" palestinienne.

Elle a enfin défendu Miloon Kothari, membre de la commission d'enquête de l'ONU sur les crimes israéliens présumés, qui avait déclaré que les réseaux sociaux étaient "largement contrôlés par le lobby juif", et s'était demandé pourquoi Israël était autorisé à siéger à l'ONU.