Le corps du terroriste Nasser Abu Hamid sera conservé en Israël en vue d’un éventuel échange

Après avoir évalué la situation et sur recommandation des responsables de la sécurité, le ministre de la Défense Benny Gantz a décidé de conserver le corps du terroriste Nasser Abu Hamid, conformément à la décision du Cabinet, en vue d’un éventuel échange avec les groupes terroristes palestiniens. De plus, le ministre de la Défense rejette totalement les allégations attribuant à Israël une quelconque responsabilité dans sa mort de Nasser Abu Hamid, décédé d'un cancer du poumon.

Le terroriste palestinien Nasser Abu Hamid, l'un des fondateurs de la Brigade des Martyrs d'Al-Aqsa, est décédé mardi à l’âge de 51 ans, au centre médical Shamir, au sud-est de Tel Aviv, ont annoncé les services pénitentiaires israéliens. "Comme pour tout cas de ce type, l'incident fera l'objet d'une enquête", a déclaré l'administration pénitentiaire israélienne.

Abu Hamid avait été inculpé de 13 chefs d'accusation différents, dont plusieurs pour meurtre, et condamné à sept peines de prison à vie et à 50 autres années de prison pour avoir assassiné trois Israéliens lors d’attaques à l’arme à feu et commandité plusieurs attentats meurtriers. Il était emprisonné en Israël depuis avril 2002, soit sa quatrième incarcération dans les geôles israéliennes.

AP Photo/Majdi Mohammed Des terroristes palestiniens masqués des Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa dans le camp de réfugiés d'Al Ain, dans la ville de Naplouse, en Cisjordanie

Les services pénitentiaires ont noté qu'Abu Hamid "était traité de près et régulièrement par le personnel médical et les intervenants extérieurs." Toutefois, l'Autorité palestinienne des prisonniers a imputé à Israël la responsabilité de la mort d'Abu Hamid, la qualifiant de "négligence médicale délibérée".

Les prisonniers palestiniens ont annoncé une manifestation peu après la mort d'Abu Hamid et l'administration pénitentiaire israélienne est en état d'alerte pour éviter toute émeute. Selon les services pénitentiaires, la famille d'Abu Hamid a été informée de son décès. Tous ses frères et sœurs sont également emprisonnés et risquent des peines de prison à vie.

La santé d'Abu Hamid s'était rapidement dégradée en octobre, il avait perdu sa capacité à s'alimenter et perdu beaucoup de poids. En conséquence de quoi, des organisations palestiniennes et des groupes de défense des droits de l'homme avaient demandé sa libération.