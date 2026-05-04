S'exprimant devant plusieurs centaines d'invités réunis sur le Pier 60, le diplomate israélien a tenu à répondre aux critiques visant l'État hébreu. « À ceux qui nient notre existence, nous disons : nous n'avons pas besoin de votre reconnaissance. Nous savons qui nous sommes et nous sommes fiers de nous-mêmes », at-il déclaré, dans une allocution marquée par une ton ferme.

Au-delà de cette réponse directe à ses détracteurs, Akunis a mis en avant la résilience d'Israël, notamment sur le plan économique. « Voyez la vigueur de notre économie après trois années de guerre. Le monde entier comprend qu'investir en Israël est une décision judicieuse », a-t-il affirmé, appelant à renforcer les investissements dans le pays.

Le consul général a également insisté sur l'importance de l'unité nationale dans un contexte de tensions persistantes. « Nous devons être unis. L'unité est un rempart inébranlable pour notre succès », at-il déclaré, appelant à dépasser les divisions internes. « Le moment est venu de mettre de côté ce qui nous divise, c'est seulement unis que nous continuons à prospérer et à résister aux ennemis qui cherchent à nous détruire. »

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Plusieurs personnalités étaient présentes lors de cet événement, parmi lesquelles le créateur de mode Elie Tahari, ainsi que le joueur des Brooklyn Nets Ben Saraf. Des élus locaux de New York et du New Jersey, des diplomates ainsi que des représentants d'organisations juives et pro-israéliennes ont également assisté à la cérémonie.

Des messages enregistrés du président israélien Isaac Herzog, du Premier ministre Benjamin Netanyahou et du ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar ont été diffusés à cette occasion.

Au cours de la soirée, Dedi Simchi, dont le fils est mort lors des attaques du 7 octobre, a également pris la parole, rendant hommage aux victimes et aux soldats engagés.

Dans son discours, Akunis a enfin insisté sur la dimension historique de cette célébration : « Le jour de l'indépendance est le plus heureux pour le peuple juif depuis notre exil il ya 2 000 ans. Nous sommes des revenus sur notre terre et avons bâti un État fort, une démocratie et une puissance technologique. »

Une soirée marquée à la fois par la fierté nationale et un message clair prévu aux critiques d'Israël.