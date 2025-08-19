Affaire des visas : "le gouvernement Netanyahou isole Israël", répond l'Australie

Articles recommandés -

L'Australie a riposté mardi aux mesures punitives du ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, qui a révoqué les visas de séjour des représentants australiens auprès de l'Autorité palestinienne. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a défendu le droit de son gouvernement "à protéger ses communautés et tous les Australiens contre la haine et les préjudices".

"Une réponse injustifiée"

Wong a qualifié la décision israélienne de "réponse injustifiée" à la reconnaissance de la Palestine par Canberra, soulignant qu'à "une époque où le dialogue et la diplomatie sont plus nécessaires que jamais, le gouvernement Netanyahou isole Israël et sape les efforts internationaux pour la paix et une solution à deux États".

La cheffe de la diplomatie australienne a réaffirmé que son pays continuerait à contribuer à "l'élan international pour un cessez-le-feu à Gaza, la libération des otages et une solution à deux États", tout en promettant une tolérance zéro envers l'antisémitisme et une protection de la communauté juive australienne.

Escalade des tensions

Cette crise fait suite à l'annonce lundi soir par Sa'ar de l'annulation des visas des représentants australiens et de l'instruction donnée à l'ambassade d'Israël à Canberra de durcir l'examen des demandes de visa australiennes. Cette mesure répond non seulement à la reconnaissance australienne de la Palestine, mais aussi au refus de Canberra d'accorder des visas d'entrée à plusieurs personnalités israéliennes, notamment l'ancienne ministre Ayelet Shaked et le député Simcha Rothman, président de la commission de la Constitution.

Un "modèle inquiétant"

Rothman devait participer cette semaine à une conférence de la communauté juive de Melbourne, mais son entrée a été interdite pour trois ans. Le directeur général de l'Association des juifs d'Australie, Robert Gregory, a dénoncé un "modèle inquiétant où des conférenciers et invités sollicités par des organisations juives voient leurs visas annulés à la dernière minute".

Parallèlement, il a été révélé que le gouvernement d'Anthony Albanese avait accordé un visa à une porte-parole pro-Hamas, retiré seulement après de fortes pressions publiques.

Sa'ar a accusé le gouvernement de Canberra d'attiser l'antisémitisme "qui sévit dans les rues australiennes" au lieu de la combattre, "par le biais de fausses accusations", promettant que "les mesures ne feront que s'intensifier".