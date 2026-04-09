"Appeler à l’anéantissement d’Israël est inacceptable" : Israël réagit aux propos du ministre pakistanais de la Défense

Une vive controverse a éclaté après des déclarations du ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif, qui a publié un message virulent visant Israël, en pleine tentative de médiation diplomatique à Islamabad.

« Israël est une malédiction pour l’humanité. Alors que des discussions de paix sont en cours à Islamabad, un génocide est en train d’être commis au Liban. Des civils innocents sont tués par Israël : d’abord Gaza, puis l’Iran, et maintenant le Liban ; le bain de sang se poursuit sans relâche. J’espère et je prie pour que ceux qui ont créé cet État “cancéreux” sur la terre palestinienne pour se débarrasser des Juifs européens brûlent en enfer. », a-t-il publié sur la réseau social X.

https://x.com/i/web/status/2042286922547220877 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ces propos ont immédiatement suscité une réaction ferme des autorités israéliennes. Le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a dénoncé « des calomnies antisémites flagrantes » de la part d’un gouvernement se présentant comme médiateur, ajoutant : « Qualifier l’État juif de “cancéreux”, c'est en pratique appeler à son anéantissement. Israël considère ces propos avec la plus grande gravité et se défendra contre les terroristes qui appellent à sa destruction. »

https://x.com/i/web/status/2042339696903119207 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou a également condamné ces déclarations, estimant que « l’appel à l’anéantissement d’Israël est scandaleux » et « inacceptable de la part de tout gouvernement, en particulier de celui qui prétend jouer un rôle d’arbitre neutre en faveur de la paix ».

https://x.com/i/web/status/2042343856910258614 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cette séquence intervient alors que le Pakistan est engagé dans des efforts de médiation entre les États-Unis et l’Iran, ce qui pourrait fragiliser sa crédibilité diplomatique.