Après l’attentat de Sydney, Gideon Sa’ar appelle l’Australie à agir contre les slogans antisémites

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a exhorté son homologue australienne Penny Wong à prendre des mesures fermes contre les slogans antisémites, estimant qu’ils « mènent inévitablement à des attaques violentes ». Cet échange est intervenu après l’attentat meurtrier survenu lors d’un événement de Hanouka à Bondi Beach, à Sydney.

Selon un communiqué du bureau de Sa’ar, le ministre a cité des appels tels que « Globaliser l’intifada », « De la rivière à la mer, la Palestine sera libre » ou encore « Mort à Tsahal », affirmant qu’ils créent un climat propice au passage à l’acte. L’entretien téléphonique a été initié par la cheffe de la diplomatie australienne.

Gideon Sa’ar a également mis en garde contre une recrudescence de l’antisémitisme en Australie depuis les attaques du 7 octobre, évoquant des incitations violentes visant Israël et les Juifs, tant sur les réseaux sociaux que dans l’espace public. Il a mentionné des comparaisons entre Israël et le nazisme ou la Shoah, ainsi que des actes tels que l’incendie de synagogues, le brûlage de drapeaux israéliens et des manifestations marquées par des expressions explicites de haine.

Dans un message publié sur le réseau social X, le chef de la diplomatie israélienne a souligné que la sécurité de la communauté juive australienne ne pourra être garantie « que par un véritable changement du climat public ». Il a appelé les autorités à agir non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le terrain du discours et de l’incitation, afin de prévenir de nouvelles violences.