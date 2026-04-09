Benjamin Netanyahou annonce l’ouverture de négociations directes avec le Liban

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé jeudi avoir ordonné l’ouverture rapide de négociations directes avec le Liban, en réponse aux « demandes répétées » formulées par Beyrouth. Cette initiative marque un tournant potentiel dans les relations entre les deux pays, historiquement marquées par des décennies de tensions et de conflits.

Selon le chef du gouvernement, ces discussions devront se concentrer sur deux axes majeurs : le désarmement du Hezbollah et la mise en place d’un cadre visant à normaliser les relations entre Israël et le Liban. L’objectif affiché est de parvenir à une stabilisation durable de la frontière nord d’Israël, régulièrement théâtre d’affrontements.

Benjamin Netanyahou a également salué l’appel lancé par le Premier ministre libanais en faveur d’une démilitarisation de Beyrouth, y voyant un signal encourageant dans un contexte régional encore fortement instable.

L’annonce intervient alors que les tensions restent vives au Liban, où l’armée israélienne poursuit ses opérations contre le Hezbollah, soutenu par l’Iran.