Benjamin Netanyahou s’entretient avec le nouveau Premier ministre hongrois Peter Magyar

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a tenu ce mercredi une « conversation chaleureuse » avec le nouveau chef du gouvernement hongrois, Peter Magyar, selon un communiqué de son bureau. Cet échange intervient trois jours après la victoire électorale de Magyar, qui a mis fin à l’ère de Viktor Orban, allié de longue date d’Israël.

Au cours de cet entretien, Peter Magyar a affirmé son intention de « poursuivre les relations étroites entre la Hongrie et Israël », marquant une volonté de continuité diplomatique malgré le changement de leadership à Budapest. Il a également invité Benjamin Netanyahou à assister à une cérémonie commémorant les 70 ans de l’insurrection hongroise, un geste interprété comme un signal d’ouverture.

Cette invitation revêt une portée particulière dans un contexte juridique et politique sensible. Le nouveau Premier ministre hongrois s’est en effet engagé à réintégrer la Cour pénale internationale, qui a émis un mandat d’arrêt contre Benjamin Netanyahou pour des accusations liées à la guerre à Gaza. L’ancien Premier ministre Viktor Orban avait, pour sa part, quitté l’institution l’an dernier en signe de soutien à son homologue israélien.

Malgré cette divergence potentielle, Benjamin Netanyahou a « salué » les propos de Peter Magyar et répondu favorablement à son invitation. Il a également convié le dirigeant hongrois à une réunion intergouvernementale à Jérusalem, signe d’une volonté de consolider les liens bilatéraux.

Le bureau du Premier ministre israélien a souligné la « confiance » de Benjamin Netanyahou dans la poursuite des relations étroites établies sous Viktor Orban. Les deux dirigeants ont par ailleurs convenu que leurs ministres des Affaires étrangères se rencontreraient prochainement afin de discuter du renforcement de la coopération entre les deux pays.

En début de semaine, le président Isaac Herzog et le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa’ar avaient déjà adressé leurs félicitations à Peter Magyar pour sa victoire électorale, témoignant de l’importance accordée par Israël à la relation avec la Hongrie.