Gérald Darmanin a rencontré l’ambassadeur d’Israël Joshua Zarka

Le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé avoir rencontré à Paris Joshua Zarka, ambassadeur d’Israël en France, pour un entretien consacré à la coopération judiciaire entre les deux pays.

Sur X, le ministre a précisé que cette rencontre avait également permis de réaffirmer la position ferme de la France dans la lutte contre l’antisémitisme et l’antisionisme, qu’il a une nouvelle fois qualifié de « forme moderne de l’antisémitisme ».

Cette réunion s’inscrit dans un contexte de tensions régionales persistantes au Proche-Orient et d’une hausse préoccupante des actes antisémites en Europe, notamment depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

Selon les autorités françaises, plus d’un millier d’actes antisémites ont été recensés depuis octobre 2023, un niveau sans précédent depuis des décennies.