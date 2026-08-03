Isaac Herzog reçoit le nouvel ambassadeur allemand

Le président israélien Isaac Herzog a officiellement reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Allemagne en Israël, Alexander Graf Lambsdorff, marquant le début de sa mission diplomatique à Jérusalem.

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À cette occasion, le chef de l'État israélien a mis en avant la solidité des relations entre les deux pays, rappelant qu'elles reposent sur une histoire commune particulièrement douloureuse, mais qu'elles se sont transformées au fil des décennies en un partenariat étroit.

« Je souhaite la bienvenue à l'ambassadeur Lambsdorff en Israël. Les relations particulières entre Israël et l'Allemagne sont enracinées dans une histoire douloureuse, mais elles constituent aujourd'hui un partenariat fort et dynamique dans de nombreux domaines », a déclaré Isaac Herzog.

Le président a également exprimé ses vœux de réussite au nouveau représentant allemand, affirmant être convaincu qu'il contribuera à renforcer davantage les liens politiques, économiques, scientifiques, culturels et sécuritaires entre Jérusalem et Berlin.

L'Allemagne demeure l'un des principaux partenaires européens d'Israël et entretient avec l'État hébreu une coopération étroite dans de nombreux secteurs. Les deux pays soulignent régulièrement le caractère particulier de leur relation, forgée après la Seconde Guerre mondiale et fondée sur un engagement commun en faveur du dialogue, de la mémoire et de la sécurité.

La nomination d'Alexander Graf Lambsdorff intervient dans un contexte régional particulièrement sensible, où la coopération diplomatique entre Israël et ses partenaires européens demeure un enjeu majeur.