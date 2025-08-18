Israël annonce une aide humanitaire d’urgence au Soudan du Sud

Articles recommandés -

Face à l’aggravation de la crise humanitaire au Soudan du Sud, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a ordonné le déploiement d’une aide d’urgence destinée aux populations les plus vulnérables. Cette assistance sera coordonnée par Mashav, l’agence nationale de coopération internationale relevant du ministère israélien des Affaires étrangères.

Le Soudan du Sud est actuellement confronté à une violente épidémie de choléra, dans un contexte de pénurie aiguë de ressources médicales et alimentaires. Pour répondre à cette situation, Israël prévoit l’envoi de matériel médical essentiel, notamment pour le traitement des malades, ainsi que de dispositifs de purification de l’eau, de gants, de masques de protection et de kits d’hygiène spécialement conçus pour prévenir la propagation de la maladie. Des colis alimentaires seront également distribués.

L’opération sera menée en partenariat avec IsraAID, une organisation non gouvernementale israélienne déjà active sur le terrain. Cette collaboration doit permettre de déployer rapidement l’aide auprès des communautés touchées.

Cette initiative humanitaire fait suite à la rencontre, tenue récemment à Jérusalem, entre Gideon Sa’ar et son homologue sud-soudanais, Monday Semaya Kumba. Les deux ministres avaient alors discuté de l’urgence de la situation, aggravée par l’afflux de réfugiés fuyant la guerre qui ravage le Soudan voisin.

En annonçant cette aide, Israël réaffirme sa volonté de soutenir ses partenaires africains dans les moments de crise. "Israël se tient aux côtés de ses amis dans l’épreuve", a déclaré le ministère des Affaires étrangères.