Israël convoque l’ambassadeur d’Ukraine après ses critiques envers Netanyahou sur ses liens avec Poutine

L’ambassadeur d’Ukraine en Israël, Yevgen Korniychuk, a été convoqué ce mardi au ministère israélien des Affaires étrangères, après avoir critiqué Benjamin Netanyahou dans un entretien accordé à Ynet. Le Premier ministre avait vanté cette semaine sa « relation personnelle » avec Vladimir Poutine, évoquant des échanges réguliers destinés, selon lui, à défendre « les intérêts vitaux d’Israël », notamment sur le front nord.

Selon un communiqué du ministère, le diplomate ukrainien a été convoqué pour un « entretien de réprimande » avec Yuval Fuchs, directeur adjoint pour l’Eurasie. Celui-ci lui a indiqué que ses propos étaient « totalement inacceptables » et contrevenaient aux usages diplomatiques. Il a également rappelé que les remarques de Korniychuk ne tenaient pas compte de la position constante d’Israël depuis le début de la guerre en Ukraine, illustrée par la visite du ministre des Affaires étrangères Gideon Sa’ar à Kiev cette année et par les votes israéliens à l’ONU.

Dans l’interview incriminée, Korniychuk avait exprimé sa stupéfaction face à la mise en avant par Netanyahou de ses relations avec un dirigeant responsable de l’invasion de son pays, et soutien actif de l’Iran et de ses supplétifs. « J’ai été surpris par les propos du Premier ministre, surtout après ce que le peuple israélien a vécu le 7 octobre. Il faut se tenir du bon côté moral de l’Histoire », a déclaré l’ambassadeur.

Cette convocation souligne la sensibilité croissante du dossier ukrainien dans la diplomatie israélienne, alors que Jérusalem tente de préserver un équilibre délicat entre Kiev et Moscou, tout en répondant aux impératifs sécuritaires régionaux et aux pressions de ses partenaires occidentaux.