Israël et la Côte d'Ivoire renforcent leurs liens

Les relations entre Israël et la Côte d'Ivoire continuent de se renforcer. Le maire de Netanya, Avi Slama, et le député-maire de Port-Bouët, le Dr Emmou Sylvestre, ont signé un accord de jumelage entre leurs deux villes, une initiative destinée à approfondir la coopération locale entre les deux pays.

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Ce partenariat prévoit le développement de projets communs dans des domaines tels que l'innovation, les technologies, l'aménagement urbain, l'environnement, la culture, l'éducation, le tourisme et les échanges économiques.

Les relations entre Israël et la Côte d'Ivoire remontent au début des années 1960, peu après l'indépendance ivoirienne. Dès cette période, Israël s'est engagé dans plusieurs programmes de coopération en Afrique de l'Ouest, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la gestion de l'eau, de la santé et de la formation.

Après plusieurs années de relations plus discrètes, les échanges bilatéraux ont retrouvé un nouvel élan au cours de la dernière décennie. Les deux pays ont multiplié les contacts politiques et économiques, tandis que des entreprises israéliennes participent à plusieurs projets de développement en Côte d'Ivoire, notamment dans les secteurs des infrastructures, des nouvelles technologies et de la sécurité.

Le jumelage entre Netanya et Port-Bouët s'inscrit dans cette dynamique de rapprochement. Au-delà de sa portée symbolique, il vise à créer un cadre de coopération durable entre les deux collectivités et à favoriser des échanges concrets au bénéfice de leurs habitants.