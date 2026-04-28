Israël et la Serbie consolident un partenariat stratégique autour du libre-échange
Les deux pays engagent des négociations pour un accord de libre-échange et lancent un dialogue stratégique, marquant une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations.
Israël et la Serbie ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations bilatérales, en annonçant l’ouverture de négociations en vue d’un accord de libre-échange et le lancement d’un dialogue stratégique formalisé. L’annonce a été faite à Jérusalem lors d’une conférence de presse conjointe entre le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa’ar et son homologue serbe Marko Đurić.
Gideon Sa’ar a souligné la « profondeur historique » des relations entre les deux pays, affirmant qu’elles avaient « résisté à l’épreuve du temps », y compris dans des périodes difficiles. Il a salué le soutien de la Serbie depuis les attaques du 7 octobre 2023 menées par le Hamas et au cours de la guerre qui a suivi.
Le chef de la diplomatie israélienne a confirmé que des négociations étaient en cours pour un accord de libre-échange, ajoutant qu’un comité économique conjoint se réunirait prochainement. Il a également annoncé la création imminente d’une Chambre de commerce Israël-Serbie et l’ouverture prévue d’une représentation économique permanente israélienne à Belgrade.
Au-delà du commerce, les deux pays entendent approfondir leur coopération dans plusieurs domaines, notamment la défense, l’économie, le tourisme et l’agriculture.
De son côté, Marko Đurić a insisté sur les intérêts communs des deux États, estimant que « des pays partageant les mêmes valeurs ont un intérêt national à renforcer leurs relations ». Il a annoncé le lancement d’un dialogue stratégique officiel, fruit d’une année de préparation, qui visera notamment à intensifier les échanges économiques.
Le ministre serbe a également évoqué l’importance de l’accord de libre-échange à venir, qui devrait « ouvrir largement les portes aux entreprises serbes et israéliennes ». Il a enfin remercié Israël pour sa participation prévue à l’Expo 2027 à Belgrade et exprimé son souhait d’accueillir prochainement Gideon Sa’ar en Serbie.