Israël et la Serbie consolident un partenariat stratégique autour du libre-échange

Israël et la Serbie ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations bilatérales, en annonçant l’ouverture de négociations en vue d’un accord de libre-échange et le lancement d’un dialogue stratégique formalisé. L’annonce a été faite à Jérusalem lors d’une conférence de presse conjointe entre le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa’ar et son homologue serbe Marko Đurić.

Gideon Sa’ar a souligné la « profondeur historique » des relations entre les deux pays, affirmant qu’elles avaient « résisté à l’épreuve du temps », y compris dans des périodes difficiles. Il a salué le soutien de la Serbie depuis les attaques du 7 octobre 2023 menées par le Hamas et au cours de la guerre qui a suivi.

Le chef de la diplomatie israélienne a confirmé que des négociations étaient en cours pour un accord de libre-échange, ajoutant qu’un comité économique conjoint se réunirait prochainement. Il a également annoncé la création imminente d’une Chambre de commerce Israël-Serbie et l’ouverture prévue d’une représentation économique permanente israélienne à Belgrade.

Au-delà du commerce, les deux pays entendent approfondir leur coopération dans plusieurs domaines, notamment la défense, l’économie, le tourisme et l’agriculture.

De son côté, Marko Đurić a insisté sur les intérêts communs des deux États, estimant que « des pays partageant les mêmes valeurs ont un intérêt national à renforcer leurs relations ». Il a annoncé le lancement d’un dialogue stratégique officiel, fruit d’une année de préparation, qui visera notamment à intensifier les échanges économiques.

Le ministre serbe a également évoqué l’importance de l’accord de libre-échange à venir, qui devrait « ouvrir largement les portes aux entreprises serbes et israéliennes ». Il a enfin remercié Israël pour sa participation prévue à l’Expo 2027 à Belgrade et exprimé son souhait d’accueillir prochainement Gideon Sa’ar en Serbie.