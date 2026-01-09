Israël–Japon : un réchauffement diplomatique marqué par la visite d’une importante délégation parlementaire

Les relations entre Israël et le Japon connaissent un net réchauffement, illustré par la visite en Israël d’une délégation parlementaire japonaise d’ampleur inédite et par l’annonce prochaine d’un déplacement du ministre japonais des Affaires étrangères.

En amont de la visite officielle du chef de la diplomatie japonaise, Toshimitsu Motegi, attendue dimanche, quinze membres du Parlement japonais ont séjourné cette semaine en Israël. Il s’agit de la plus importante délégation de parlementaires japonais jamais reçue dans le pays, et, pour la majorité d’entre eux, d’une première visite.

Les élus ont rencontré plusieurs responsables israéliens de premier plan, dont le président Isaac Herzog, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le président de la Knesset Amir Ohana et le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa’ar. L’objectif affiché : approfondir la coopération bilatérale et mieux comprendre les enjeux sécuritaires auxquels Israël est confronté.

Un temps fort du déplacement a été la visite de sites touchés lors de l’attaque du 7 octobre, notamment le kibboutz Kfar Aza et le site du festival Nova. Les parlementaires ont rencontré des survivants et assisté, de leur propre initiative, à la projection d’images documentant les violences, une expérience décrite comme profondément marquante par plusieurs membres de la délégation. Ils se sont également rendus à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah.

Sur le plan politique, Tokyo continue d’adopter une ligne jugée équilibrée par Jérusalem. L’an dernier, le Japon ne s’est pas joint aux reconnaissances d’un État palestinien par certains pays du G7, malgré des pressions internationales. Le nouveau gouvernement japonais, en fonction depuis octobre, semble vouloir renforcer davantage les liens avec Israël.

Cette dynamique s’illustre aussi sur le plan civil et économique : participation israélienne remarquée à l’Exposition universelle d’Osaka, hausse des échanges touristiques et succès des vols directs entre les deux pays. Autant de signaux d’un partenariat appelé à se renforcer durablement.