Israël nomme sa première ambassadrice résidente en Slovénie

Le gouvernement israélien a approuvé à l'unanimité la proposition du ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, de nommer Ruth Cohen-Dar au poste d'ambassadrice d'Israël à Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Il s'agit de la première ambassadrice résidente d'Israël dans ce pays, une étape marquante dans les relations diplomatiques entre les deux États.

Cette nomination intervient après la décision de Gideon Saar d'ouvrir, pour la première fois, une ambassade israélienne permanente en Slovénie. Jusqu'à présent, Israël était représenté par un ambassadeur non résident, chargé de suivre les relations bilatérales depuis un autre pays.

Diplomate de carrière, Ruth Cohen-Dar occupe actuellement les fonctions d'ambassadrice non résidente d'Israël en Slovénie et à Malte. Elle a également dirigé le département chargé de la lutte contre l'antisémitisme et de la préservation de la mémoire de la Shoah au ministère israélien des Affaires étrangères. Au cours de sa carrière, elle a servi dans les ambassades israéliennes à Washington, Vienne et Varsovie.

Les relations diplomatiques entre Israël et la Slovénie ont été établies en 1992.

L'ouverture d'une ambassade israélienne à Ljubljana intervient après plusieurs années de relations limitées entre les deux pays. Selon le ministère israélien des Affaires étrangères, cette décision a été prise à la suite de l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement slovène dirigé par Janez Janša, présenté par Jérusalem comme un dirigeant favorable à Israël.

Le ministère des Affaires étrangères indique que les démarches sont désormais en cours afin d'ouvrir officiellement l'ambassade dans les meilleurs délais. La nomination de Ruth Cohen-Dar avait auparavant été validée par la commission ministérielle chargée des nominations au sein de la diplomatie israélienne.