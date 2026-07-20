Israël réaffirme son soutien à Chypre et condamne la présence militaire turque

À l'occasion de l'anniversaire de l'invasion turque de Chypre en 1974, le ministère israélien des Affaires étrangères a réaffirmé son soutien indéfectible à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de la République de Chypre.

https://x.com/i/web/status/2079119932265234678 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans un communiqué publié ce lundi, Israël a exprimé sa solidarité avec Chypre, tout en dénonçant la présence militaire turque qui se poursuit dans le nord de l'île depuis plus de cinquante ans. Le ministère estime que cette présence, ainsi que les tentatives répétées d'Ankara de modifier unilatéralement le statu quo, sont « inacceptables ».

L'État hébreu rappelle que Chypre est un partenaire stratégique et un voisin d'Israël en Méditerranée orientale. Dans ce contexte, Jérusalem appelle à une reprise des négociations entre les parties afin de parvenir à une solution juste, viable et durable au conflit chypriote.

Cette prise de position intervient alors que les relations entre Israël et Chypre se sont considérablement renforcées ces dernières années, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'énergie et de la coopération régionale. À l'inverse, les relations entre Israël et la Turquie demeurent marquées par des tensions persistantes, malgré plusieurs tentatives de rapprochement.