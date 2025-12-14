Israël rejoint l’initiative Pax Silica pour sécuriser l’approvisionnement des matériaux indispensables à l’IA

Israël a officiellement rejoint l’initiative internationale Pax Silica, une coalition menée par les États-Unis visant à sécuriser les chaînes d’approvisionnement des matériaux indispensables à la fabrication des semi-conducteurs utilisés dans les technologies avancées d’intelligence artificielle (IA). L’annonce a été faite samedi par le bureau du Premier ministre israélien.

Le président du Conseil économique national israélien, Avi Simhon, a salué cette adhésion, la qualifiant de "badge d’honneur pour l’État d’Israël et pour l’industrie israélienne de la haute technologie". Il a souligné que cette coopération internationale vise à renforcer l’industrie mondiale de l’IA, à accroître la résilience des chaînes d’approvisionnement et à garantir la prospérité économique et sécuritaire des pays participants.

Outre Israël, la coalition regroupe plusieurs acteurs majeurs du secteur technologique, parmi lesquels les États-Unis, les Émirats arabes unis, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Australie. Taïwan, le Canada, l’Union européenne ainsi que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) participeront en tant que contributeurs invités au fonctionnement de l’initiative, selon une fiche d’information publiée par le gouvernement américain.

L’objectif affiché de Pax Silica est de mettre en place un cadre international destiné à "unir les principales nations technologiques et à façonner conjointement l’ordre économique de l’ère de l’IA". Cela passe par la construction d’un écosystème technologique qualifié de sûr, résilient et innovant. Concrètement, l’initiative entend sécuriser l’extraction et l’approvisionnement en matières premières et minéraux nécessaires à la production de puces électroniques et d’infrastructures d’IA, faciliter la création de centres de données et encadrer les aspects logistiques liés à ces opérations.

La coalition vise également à empêcher que des technologies sensibles et innovantes ne tombent sous le contrôle ou l’influence de pays considérés comme hostiles. Washington souligne que des systèmes fiables et sécurisés sont essentiels pour préserver la sécurité et la prospérité communes, dans un contexte marqué par des risques croissants de dépendances stratégiques jugées coercitives.

Le nom Pax Silica associe le terme latin Pax, évoquant la paix, la stabilité et une prospérité durable, et Silica (silice), élément chimique clé dans la fabrication des puces électroniques indispensables à l’économie de l’intelligence artificielle.