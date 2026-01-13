Israël rompt ses relations avec plusieurs agences de l’ONU

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a annoncé une rupture immédiate de tout contact entre Israël et plusieurs agences onusiennes et organisations internationales. Cette décision intervient à l’issue d’un examen mené par le ministère, dans le sillage du retrait des États-Unis de dizaines d’organismes internationaux.

Selon un communiqué officiel, Israël avait déjà cessé toute coopération avec plusieurs entités figurant sur la liste américaine. C’est notamment le cas du Bureau du représentant spécial de l’ONU pour les enfants et les conflits armés, qui avait inscrit l’armée israélienne sur une « liste noire » en 2024, aux côtés d’organisations terroristes comme Daech et Boko Haram. Israël avait rompu ses liens avec ce bureau dès juin 2024.

Les relations avaient également été interrompues avec ONU Femmes, accusée d’avoir ignoré les violences sexuelles commises contre des femmes israéliennes lors des attaques du 7 octobre 2023. Israël avait mis fin à tout accord de coopération avec cette agence à l’été 2024. Le pays n’entretient par ailleurs plus aucun lien depuis plusieurs années avec la CNUCED (organe principal de l'Assemblée générale de l'ONU pour le commerce et le développement) et la CESAO (La Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale), en raison de rapports jugés systématiquement hostiles à Israël.

À ces organismes s’ajoutent désormais de nouvelles ruptures. Israël a décidé de se retirer de l’Alliance des civilisations de l’ONU, accusée d’exclure Israël de ses activités et de servir de tribune à des attaques politiques. Les liens sont également coupés avec ONU Énergie, qualifiée d’illustration de la bureaucratie inefficace de l’ONU, ainsi qu’avec le Forum mondial sur la migration et le développement, accusé de porter atteinte à la souveraineté des États en matière migratoire.

Le ministère des Affaires étrangères a précisé qu’un examen approfondi des relations avec d’autres organisations internationales était en cours, en coordination avec les ministères concernés. D’autres décisions pourraient être annoncées ultérieurement.