Israël signe un accord avec le Cambodge pour l’arrivée de milliers de travailleurs agricoles

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a conclu lundi un accord-cadre bilatéral avec le ministre cambodgien du Travail et de la Formation professionnelle, Heng Sour, ouvrant la voie à l’arrivée de milliers de travailleurs cambodgiens en Israël, principalement dans le secteur agricole.

Ce nouvel accord, piloté par la division consulaire du ministère israélien des Affaires étrangères, vise à répondre à la pénurie persistante de main-d’œuvre dans l’agriculture, un domaine fortement touché par le manque de travailleurs depuis plusieurs années. Dans une première phase, plus de 4 000 Cambodgiens seront recrutés pour travailler en Israël. Le dispositif prévoit ensuite la possibilité d’augmenter ce contingent et, à terme, d’étendre la coopération à d’autres secteurs économiques nécessitant du personnel.

Les deux textes signés, un accord-cadre bilatéral et un accord d’application, établissent les modalités de recrutement, de transfert et d’emploi des travailleurs cambodgiens. Ils définissent également les garanties destinées à protéger leurs droits, un aspect que les autorités israéliennes mettent en avant face aux critiques récurrentes concernant les conditions de travail des employés étrangers dans le pays.

Ce partenariat avec Phnom Penh s’inscrit dans une dynamique plus large. Au cours de la dernière année, Israël a signé des accords similaires avec plusieurs autres pays, et de nouvelles négociations sont en cours. L’objectif déclaré du gouvernement est de répondre aux besoins urgents des employeurs dans différents secteurs économiques, tout en réduisant la dépendance à des intermédiaires privés souvent pointés du doigt pour leurs pratiques abusives.

En officialisant cette collaboration, Jérusalem espère stabiliser une filière agricole fragilisée, tout en consolidant ses relations avec le Cambodge. Pour Phnom Penh, l’accord représente une opportunité économique importante, offrant à ses travailleurs des perspectives d’emploi mieux rémunérées qu’au niveau local.