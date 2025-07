"L'état-major fantôme" de Tsahal : le plan secret d'urgence pour assurer la continuité du commandement

Articles recommandés -

Depuis l'ouverture du front contre l'Iran, Tsahal active secrètement un plan d'urgence : "l'état-major fantôme" - un organe de commandement secret établi pour le cas où le chef d'état-major et les officiers de l'état-major général seraient touchés, a révélé lundi matin le spécialiste militaire d'i24NEWS en hébreu, Yossi Yehoshua.

Selon les informations autorisées à la publication, dans un complexe secret et parfaitement sécurisé - loin du chef d'état-major Eyal Zamir, du commandant de l'armée de l'air Tomer Bar, du chef du renseignement militaire Shlomi Binder, du chef de la division des opérations Itzik Cohen et des autres généraux de l'état-major - a été positionné un commandement alternatif comprenant le chef d'état-major adjoint, le général Tamir Yadai, et à ses côtés un groupe de généraux et de brigadiers-généraux de réserve, qui ont été formés à l'avance et sont en contact direct avec tous les centres de combat et le système de sécurité.

Tsahal a compris que dans un affrontement multifront contre l'Iran, le Hezbollah et les autres mandataires de l'axe, il existe un danger réel d'atteinte au sommet de l'armée - que ce soit dans les quartiers généraux, les communications ou le commandement suprême - et c'est pourquoi une alternative opérationnelle a été préparée à l'avance pour permettre de maintenir la continuité du commandement, l'émission d'ordres courants, l'activation de dispositifs stratégiques et une réponse immédiate aux mouvements hostiles.