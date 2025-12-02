La Bolivie supprime l’obligation de visa pour les Israéliens

La Bolivie n’exigera plus de visa pour les ressortissants israéliens désirant entrer sur son territoire. C’est ce qu’a annoncé le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, dans un message publié sur X. Selon lui, "des milliers d’Israéliens pourront revenir en Bolivie après de nombreuses années, profiter de sa riche culture et de ses paysages impressionnants, et contribuer à renforcer les liens entre nos peuples".

Ce changement marque un virage diplomatique pour la Bolivie, dirigée cette année par le président Rodrigo Paz, candidat du centre-droit. Il survient après plusieurs années de gouvernements de gauche pendant lesquelles le pays avait rompu ses relations avec Israël. L’annonce symbolise donc un rétablissement des ponts entre les deux nations, avec l’espoir, selon Sa’ar, d’un renouveau des échanges culturels et humains entre Israéliens et Boliviens.