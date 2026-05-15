Le Honduras classe le Hamas et les Gardiens de la révolution iraniens comme organisations terroristes

Le Honduras a officiellement désigné le Hamas et les Gardiens de la révolution iraniens comme organisations terroristes, une décision saluée par le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar. Cette annonce marque un nouveau soutien diplomatique à la campagne menée par Israël pour renforcer la reconnaissance internationale de ces organisations comme acteurs terroristes.

« Je félicite le président hondurien Nasser Aspour — un dirigeant fort, doté de valeurs et de principes — pour sa décision de déclarer le Hamas et les Gardiens de la révolution iraniens organisations terroristes », a déclaré Gideon Sa’ar. Il a affirmé que cette décision constitue « un renfort important dans la campagne mondiale contre le terrorisme, qui menace la sécurité dans le monde entier, y compris en Amérique latine ».

Le ministère israélien des Affaires étrangères souligne que le Honduras devient le 46e pays à avoir classé les Gardiens de la révolution iraniens comme organisation terroriste au cours de l’année écoulée. Jérusalem présente cette évolution comme le résultat d’un travail diplomatique intensif conduit par Gideon Sa’ar afin d’encourager davantage d’États à adopter de telles désignations.

La décision hondurienne s’inscrit aussi dans un rapprochement politique avec Israël. Le président Nasser Aspour s’était rendu en Israël début janvier, avant même son entrée officielle en fonctions. Lors de cette visite, il avait informé Gideon Sa’ar qu’il recevrait, dès son premier jour à la présidence, la lettre de créance de l’ambassadeur d’Israël au Honduras. Cet engagement a été tenu à la fin du mois, au moment de sa prise de fonctions.