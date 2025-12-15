Le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar attendu en Israël

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, effectuera cette semaine une visite officielle en Israël, marquant une nouvelle étape dans le renforcement des relations stratégiques entre les deux pays. Cette visite fait suite à l’invitation adressée le mois dernier par son homologue israélien, Gideon Saar, lors de son déplacement en Inde, dans le cadre d’un échange diplomatique réciproque.

Au cours de son séjour, Subrahmanyam Jaishankar doit s’entretenir avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar, ainsi qu’avec le ministre de l’Économie et de l’Industrie, Nir Barkat. Les discussions devraient porter sur l’approfondissement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines clés, notamment la diplomatie, l’économie, la technologie, l’innovation et la sécurité.

Israël et l’Inde entretiennent des relations de plus en plus étroites ces dernières années, fondées sur des intérêts stratégiques communs. L’Inde, considérée comme la plus grande démocratie du monde et l’une des économies à la croissance la plus rapide, occupe une place centrale dans la politique étrangère israélienne, en particulier en Asie.

Gideon Saar a souligné l’importance de cette visite, la qualifiant de significative pour l’avenir des relations bilatérales. « Nous attachons une grande importance à la visite du ministre Jaishankar et au renforcement des liens entre nos deux pays en tant que partenariat stratégique à long terme », a déclaré le chef de la diplomatie israélienne.

La visite devrait également permettre d’évaluer les progrès réalisés depuis les dernières rencontres ministérielles et d’identifier de nouvelles opportunités de coopération, tant sur le plan économique que géopolitique, dans un contexte régional et international en mutation.