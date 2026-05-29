Le Nigeria et Israël veulent renforcer leur coopération bilatérale

Le Nigeria et Israël affichent leur volonté de donner un nouvel élan à leurs relations bilatérales. Cette orientation a été confirmée à l’issue d’une rencontre à Abuja entre la ministre nigériane des Affaires étrangères, Bianca Odumegwu-Ojukwu, et l’ambassadeur d’Israël au Nigeria, Michael Freeman.

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Selon les autorités nigérianes, les deux parties ont convenu d’approfondir leur coopération diplomatique et de renforcer leurs partenariats dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l’agriculture, la santé, la technologie et la sécurité. Les discussions ont également porté sur les questions d’innovation, de sécurité alimentaire et de coopération technique.

La ministre nigériane des Affaires étrangères a réaffirmé l’engagement de son pays en faveur d’un dialogue durable avec Israël et d’un partenariat fondé sur des intérêts mutuels. De son côté, l’ambassadeur israélien a transmis des messages de bonne volonté de la part de Jérusalem et a invité officiellement la ministre à effectuer une visite en Israël.

Les deux pays ont également évoqué une coordination accrue au sein des organisations internationales, notamment aux Nations unies et à l’Organisation mondiale de la santé. Cette démarche s’inscrit dans un contexte où Israël cherche à renforcer ses liens diplomatiques avec plusieurs pays africains, tandis que le Nigeria, première puissance démographique du continent, poursuit sa stratégie de diversification de ses partenariats internationaux.

Cette rencontre témoigne de la volonté commune de faire évoluer la relation entre Abuja et Jérusalem vers une coopération plus étroite, fondée sur le développement économique, l’innovation et les échanges d’expertise.