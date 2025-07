Noor Dahri, en Israël avec Hassen Chalghoumi, soutient les otages et la paix interreligieuse

Articles recommandés -

Lors d’une visite officielle en Israël d'une délégation de responsables religieux musulmans européens, l’expert britannique en lutte contre le terrorisme Noor Dahri, a tenu des positions fortes et symboliques. Directeur exécutif de l’Institute for Islamic Theology of Counter-Terrorism (Institut de théologie islamique de lutte contre le terrorisme - ITCT) au Royaume-Uni, il accompagnait l’imam français Hassen Chalghoumi dans ce déplacement axé sur le dialogue interreligieux et la paix.

https://x.com/i/web/status/1942256154383351950 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Malgré les recommandations de son entourage en matière de sécurité, Noor Dahri a choisi de porter l’épingle jaune en soutien aux otages israéliens, y compris sur l'esplanade des Mosquées ou mont du Temple. "Tout le monde m'a conseillé de ne pas porter de pin's jaune à Al Aqsa pour des raisons de sécurité, mais j'ai refusé. Je suis aux côtés des otages israéliens partout dans le monde, y compris à l'intérieur d'Al-Aqsa. Alhamdulillah", a-t-il écrit sur X (anciennement Twitter). Un geste hautement symbolique dans un lieu aussi sensible que la mosquée Al-Aqsa.

Lors de son séjour, il a également prié au mur des Lamentations, affirmant avoir adressé des prières pour la paix en Israël et au Moyen-Orient. Une posture qui s’inscrit dans une démarche cohérente de rapprochement entre communautés.

https://x.com/i/web/status/1942418209841291299 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Parmi les temps forts de cette visite, la délégation a été reçue par le président israélien Isaac Herzog. Une rencontre qualifiée de "grand plaisir" par Noor Dahri, qui a salué une initiative organisée par l’association ELNET, dédiée au renforcement des relations Europe-Israël. Il a insisté sur l’objectif de la mission : promouvoir la paix entre les peuples et dénoncer fermement l’idéologie islamiste. "Nous condamnons fermement l'islam politique et les groupes islamistes tels que le Hamas, le Hezbollah et d'autres", a-t-il déclaré.

https://x.com/i/web/status/1942202717981585737 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cette visite marque une nouvelle étape dans les efforts menés par certains leaders musulmans d’Europe pour construire des ponts avec Israël, en rupture avec les positions habituelles sur la question israélo-palestinienne. Une démarche qui, bien que controversée, s’inscrit dans une volonté affichée de dialogue et de lutte commune contre l’extrémisme religieux.