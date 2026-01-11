Samoa ouvrira une ambassade à Jérusalem cette année

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a salué dimanche la décision du gouvernement de Samoa d’ouvrir une ambassade à Jérusalem au cours de l’année 2026. Cette annonce a été faite à l’issue d’un entretien téléphonique avec le Premier ministre samoan Laauli Leuatea Schmidt, que le chef de la diplomatie israélienne a officiellement invité à se rendre en Israël.

Gideon Sa'ar a également convié des représentants du ministère samoan des Affaires étrangères à venir en Israël afin de faire progresser les démarches concrètes liées à l’ouverture de la mission diplomatique. Il a par ailleurs remercié son homologue pour le soutien constant de Samoa à Israël dans les enceintes internationales, notamment aux Nations unies.

Les relations bilatérales entre Israël et Samoa se sont renforcées ces dernières années. L’État hébreu mène depuis longtemps, via son agence nationale de coopération internationale Mashav, des programmes d’assistance à Samoa, en particulier dans les domaines de l’énergie et de la formation technique. En 2023, les deux pays ont également ratifié un accord de dispense mutuelle de visas, facilitant les échanges et les déplacements entre leurs ressortissants.

Avec cette décision, Samoa deviendra le troisième pays des îles du Pacifique à ouvrir une ambassade à Jérusalem. Papouasie-Nouvelle-Guinée avait franchi ce pas en 2023, suivie par Fidji en 2025.

Cette dynamique s’inscrit dans une stratégie diplomatique plus large d’Israël, marquée récemment par le rétablissement des relations avec Bolivie après seize années de rupture, incluant l’échange d’ambassadeurs et la levée de l’obligation de visa pour les Israéliens.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a, de son côté, réaffirmé que l’élargissement du réseau diplomatique à Jérusalem constitue un axe central de la politique étrangère israélienne.