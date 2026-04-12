Un ministre israélien appelle à rompre les relations diplomatiques avec la Turquie

Le ministre israélien du Patrimoine, Amihai Eliyahou, a publié une image générée par intelligence artificielle montrant le président turc Recep Tayyip Erdoğan agenouillé face au Premier ministre Benjamin Netanyahou, sur l’esplanade du Mont du Temple. Dans un message diffusé sur le réseau X, le ministre a appelé à « fermer immédiatement l’ambassade et le consulat » de Turquie en Israël, dénonçant « le triste chapitre des relations avec ce dictateur fasciste ».

Ces propos interviennent après une initiative spectaculaire de la justice turque, qui a inculpé 35 responsables israéliens, dont Netanyahou et plusieurs ministres, pour leur implication présumée dans l’interception du navire du convoi « Soumoud » à destination de Gaza. Une démarche largement perçue comme symbolique, mais qui a exacerbé les tensions entre Ankara et Jérusalem. Les procureurs turcs réclament des peines extrêmement lourdes, allant jusqu’à la perpétuité, dans une affaire liée à une opération militaire en eaux internationales.

Dans sa publication, Eliyahou accuse la Turquie d’« hypocrisie », rappelant notamment l’occupation du nord de Chypre et les opérations contre les Kurdes, tout en dénonçant les accusations turques de "génocide" visant Israël. « Erdoğan l'hypocrite ne trompe personne avec ce cirque », écrit-il, dans un texte mêlant références historiques et attaques personnelles.

De son côté, Netanyahou a affirmé qu’Israël continuerait à lutter contre « le régime terroriste iranien et ses relais », accusant Erdoğan de les soutenir. Ankara a répliqué en qualifiant le Premier ministre israélien d'« Hitler de notre époque », tout en l’accusant de vouloir torpiller les efforts diplomatiques en cours.