Israël: Ben Gvir appelle à mettre fin à la reconnaissance des conversions libérales pour l'alyah

Ben-Gvir souhaite que seuls ceux qui ont été convertis par des rabbins orthodoxes puissent s'établir en Israël

Le chef du parti Force juive (Otzma Yehudit), le député Itamar Ben Gvir, a demandé l'annulation de la décision de la Cour suprême qui reconnaît aux Juifs s'étant convertis au sein des mouvements libéraux de bénéficier de la Loi du retour, a rapporté dimanche la radio publique Kan Reshet Bet.

Ben Gvir compte présenter cette demande au Premier ministre désigné Benjamin Netanyahou, lors des négociations de coalition. Son objectif est d'annuler la décision qui reconnaît les conversions au judaïsme des mouvements libéraux pour ceux qui souhaitent faire leur alyah et immigrer en Israël.

Depuis 1970, la loi israélienne du retour s'applique non seulement aux personnes considérées comme juives selon la loi orthodoxe, mais aussi aux convertis des mouvements réformés et libéraux, bien que ces conversions ne soient pas reconnues par le grand rabbinat en Israël.

Selon Kan, Ben-Gvir souhaite établir une situation dans laquelle seuls ceux qui ont été convertis par des rabbins orthodoxes auront le droit d'immigrer en Israël conformément à la loi du retour.

Le parti Force juive a entrepris des démarches pour que la même requête soit formulée par les autres partis de la coalition lors des négociations avec Benjamin Netanyahou.

Le ministre des Affaires de la diaspora, le Dr Nachman Shai, a déclaré que l'annulation de la clause de reconnaissance de la conversion réformée causerait "un fossé entre nous et la communauté juive la plus riche et la plus forte du monde (la communauté américaine, ndrl)".

"Ben-Gvir est dangereux pour le peuple juif parce qu'il menace les relations délicates qui lient Israël et la Diaspora au point le plus sensible", a déclaré le rabbin réformé Uri Regev, qui dirige l'Organisation Hiddush pour la liberté et l'égalité religieuses.