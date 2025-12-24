Amichai Chikli réclame une enquête approfondie sur le Qatargate : "On ne peut pas défendre ça"

Le ministre israélien des Affaires de la diaspora, Amichai Chikli, a réagi mercredi matin aux révélations d'i24NEWS en appelant à une enquête sur l'affaire du Qatargate. "Cela semble effroyable, rien de moins. Les faits doivent être enquêtés jusqu'au bout", a-t-il déclaré, qualifiant le Qatar de "pays ennemi maudit". Il est le premier ministre du gouvernement Netanyahou à admettre que cette affaire devrait faire l'objet d'une enquête.

Pour rappel, l'enquête d'i24NEWS a mis au jour des échanges entre le porte-parole militaire du Premier ministre, Eli Feldstein, et le lobbyiste Israël Einhorn, visant à promouvoir un narratif pro-qatari tout en attaquant l'Égypte, au moyen de briefings fabriqués diffusés aux journalistes.

Les deux hommes ont notamment été briefés au nom de sources américaines anonymes dans le contexte de l'élimination de Mohammed Deif et du débat public sur son impact sur les négociations relatives à l'accord sur les otages. Feldstein avait rédigé un message pro-qatari affirmant : "Hier, un haut responsable américain s'est entretenu avec des responsables politiques israéliens de haut niveau et ils ont discuté de l'élimination de Deif et de l'impact sur les négociations. Les Américains ont souligné l'engagement des Qataris envers l'accord et ont indiqué que le Qatar continue de faire pression pour parvenir à un accord".

De nouveaux échanges révélés mardi soir par i24NEWS ont montré la connaissance qu'avait Yonatan Urich, conseiller de Netanyahou, du travail de Feldstein et Einhorn avec le lobbyiste qatari Jay Footlik.