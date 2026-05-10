Benjamin Netanyahou reporte l’examen d’un projet de loi visant à annuler les accords d’Oslo

Le Comité ministériel de législation a reporté dimanche l’examen d’un projet de loi visant à annuler les accords d’Oslo, le protocole d’Hébron et le mémorandum de Wye River.

Ce report a été décidé à la demande du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le texte avait été déposé par la députée Limor Son Har-Melech, avec le soutien de tous les membres du groupe Otzma Yehudit.

La discussion a donné lieu à un vif débat au sein du comité. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a plaidé pour une adoption immédiate du projet de loi. Selon lui, une « occasion unique » se présente, car l’Autorité palestinienne soutiendrait et encouragerait le terrorisme.

Itamar Ben Gvir a aussi affirmé que la plupart des membres de la coalition comprenaient désormais ce qu’il a qualifié de « stupidité des accords d’Oslo ».

Les représentants du Conseil national de sécurité israélien ont, eux, demandé le report de la discussion afin de mener un examen plus approfondi. Le secrétaire du Cabinet, Yossi Fuchs, a également souligné la nécessité d’une coordination avec les États-Unis.

Le ministre de la Justice, Yariv Levin, a déclaré qu’il souhaitait faire avancer le texte, tout en rappelant que la décision finale revenait au Premier ministre.

« En fin de compte, il y a un Premier ministre qui est exposé à des choses que je ne connais pas. La discussion est reportée jusqu’à ce que le Premier ministre l’approuve », a-t-il déclaré.

Yariv Levin a ajouté qu’il serait favorable à la progression du projet de loi. Il a aussi évoqué le retour d’Israéliens à Sa-Nur, affirmant que d’autres lieux pourraient suivre.

Selon le texte proposé, tous les accords signés entre Israël, l’Organisation de libération de la Palestine et l’Autorité palestinienne seraient annulés. Ils ne lieraient plus ni l’État d’Israël ni les personnes agissant en son nom.

Le projet ne se limite pas à une déclaration politique. Il prévoit aussi d’abroger les lois adoptées pour appliquer ces accords, afin de rétablir la situation juridique et sécuritaire qui existait avant la signature des accords d’Oslo à la Maison Blanche en 1993.

Dans les notes explicatives, les auteurs du texte établissent un lien direct entre les accords d’Oslo et la situation sécuritaire actuelle. Ils affirment que ces accords ont créé les conditions ayant conduit à la catastrophe du 7 octobre.

« Les accords d’Oslo ont fait des milliers de victimes et ont nui à la sécurité d’Israël », indique la proposition.