Betsalel Smotrich : "le Premier ministre doit exiger de Trump qu’Israël puisse détruire le Hamas"

Le ministre israélien des Finances Betsalel Smotrich, chef du parti Sionisme religieux, a appelé le Premier ministre Benjamin Netanyahou à adopter une ligne de fermeté absolue lors de sa prochaine rencontre avec le président américain Donald Trump, prévue en Floride. Selon Betsalel Smotrich, Israël doit exiger de Washington la liberté totale d’« achever le travail » à Gaza et de détruire définitivement le Hamas.

S’exprimant en amont de la réunion hebdomadaire de son groupe à la Knesset, le ministre a estimé qu’Israël ne pouvait se permettre d’arrêter la guerre sans atteindre son objectif central. « Nous avons promis une victoire totale. Nous n’y sommes pas encore », a-t-il martelé, énumérant ce qu’il qualifie de lignes rouges non négociables à faire valoir auprès de l’administration américaine.

Pour Betsalel Smotrich, aucune reconstruction de Gaza ne saurait être envisagée sans une démilitarisation complète du territoire. Il exclut catégoriquement toute présence future du Hamas, mais aussi de l’Autorité palestinienne, qu’il refuse de voir jouer le moindre rôle dans le territoire après la guerre. De même, il rejette l’idée d’une force multinationale déployée dans les zones actuellement contrôlées par l’armée israélienne, et affirme qu’Israël ne financera « en aucun cas » la reconstruction.

Le ministre plaide en revanche pour un délai « court et clair » accordé à des tentatives de démantèlement politique du Hamas, au terme duquel Israël devrait, selon lui, disposer d’une liberté d’action totale. Il a également élargi son propos à la Judée-Samarie, affirmant que Netanyahou devait « mettre la Judée-Samarie sur la table » et appliquer la souveraineté israélienne afin d’éviter qu’elle ne devienne « un nouveau Gaza ».

Évoquant l’attaque du 7 octobre 2023, Betsalel Smotrich a averti que ne pas agir maintenant reviendrait à porter la responsabilité d’un futur drame. Des déclarations qui confirment la ligne dure du ministre, déterminé à voir la guerre se conclure par l’élimination complète du Hamas avant la prochaine échéance électorale.