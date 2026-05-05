Eitan Ginzburg annonce son départ de Bleu et Blanc, nouveau revers pour Benny Gantz

Selon le parti, Benny Gantz a convoqué Ginzburg après avoir reçu des informations selon lesquelles ce dernier aurait été en contact avec d'autres partis, dans un contexte d'incertitude autour de son avenir politique. Lors de cet échange, Gantz lui aurait demandé de clarifier ses intentions, et le député l'aurait informé de sa décision de quitter le parti.

Dans un communiqué, le parti Bleu et Blanc a rappelé que le parti était destiné à ceux qui croient en sa ligne politique et lui restent fidèles, y compris dans les périodes difficiles. La formation a également réaffirmé son attachement à l'idée d'un grand gouvernement d'unité sioniste, capable, selon elle, de rassembler les différentes composantes du pays et de faire avancer Israël.

Dans un long message publié sur X, Eitan Ginzburg a présenté son départ comme la « fin d'une ère ». Il a rappelé avoir rejoint l'aventure Bleu et Blanc il y a sept ans, à l'invitation de Chili Tropper, sous la direction de Benny Gantz, avec l'objectif de « rendre Israël meilleur ».

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Dans ce même message, le député a dressé un constat sévère de la situation politique israélienne. Il a estimé que la société avait connu une profonde fracture interne, aggravée par les événements du 7 octobre. Selon lui, la Knesset sombre dans le chaos, tandis que le gouvernement ne répond plus aux besoins du peuple et écrase les voix dissidentes.

Ginzburg a également affirmé que les prochaines élections seraient déterminantes pour l'avenir du pays. Il a appelé Israël à renouer avec ses fondements, qu'il définit comme un État juif, démocratique et animé par un esprit d'État. Pour lui, la Knesset doit redevenir une représentation fidèle du peuple, mais aussi un repère moral et politique.

Tout en annonçant son départ, Eitan Ginzburg a tenu à saluer Benny Gantz. Il l'a décrit comme un dirigeant courageux, doté d'une force et d'une intégrité exceptionnelles. Il a également exprimé sa gratitude pour la confiance et les opportunités reçues tout au long de leur parcours commun.

Le député a indiqué vouloir désormais trouver un nouveau cadre politique lui permettant de continuer à mettre ses compétences au service de la société israélienne. Il a affirmé que celle-ci avait besoin d'être reconstruite et qu'il entendait poursuivre son engagement public.

Ce départ intervient alors que le parti est déjà fragilisé par d'autres annonces similaires. Plus tôt dans la journée, Chili Tropper, qui avait annoncé son départ du parti en début de semaine, s'est entendu avec Benny Gantz pour rester à la Knesset actuelle sans démissionner. Il a précisé qu'il continuerait à coopérer avec le groupe sur les dossiers parlementaires.

Selon des informations rapportées par Amit Segal, Gantz avait demandé aux députés Chili Tropper et Orit Farkash-Hacohen de quitter immédiatement la Knesset afin de préserver la force initiale du parti, notamment en ce qui concerne son financement, lié au nombre de sièges.

Cette option comporte toutefois des risques politiques. En cas de démission de certains députés, les candidats suivants sur la liste commune pourraient entrer à la Knesset et modifier l'équilibre des forces. L'un d'eux appartient au groupe de Gideon Sa'ar, qui a déjà rejoint la coalition, ce qui pourrait porter celle-ci à 69 sièges.