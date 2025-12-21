Israël approuve la création de 19 nouvelles implantations en Judée-Samarie

Le cabinet de sécurité israélien a donné son feu vert à la création et à la reconnaissance officielle de 19 localités en Judée-Samarie, a annoncé dimanche le ministère des Finances. Cette décision porte à 69 le nombre total d'implantations approuvées par les autorités israéliennes au cours des trois dernières années.

La mesure a été portée conjointement par le ministre des Finances Betsalel Smotrich et le ministre de la Défense Israël Katz. Les implantations concernées sont situées dans des zones qualifiées de "hautement stratégiques" par l’entourage de Betsalel Smotrich, lui-même habitant l'une d'elles, et partisan déclaré de l’annexion de la Judée-Samarie.

Parmi ces 19 implantations, cinq correspondent à des avant-postes existant depuis plusieurs années sans autorisation officielle israélienne, désormais régularisés. Deux autres, Ganim et Kadim, dans le nord de la Judée-Samarie, doivent être réinstallées après avoir été démantelées il y a vingt ans dans le cadre du plan de désengagement d'Ariel Sharon.

Dans un communiqué, les services de Betsalel Smotrich ont affirmé que cette décision visait à empêcher la création d’un "État palestinien terroriste" et à renforcer la présence israélienne sur une "terre du patrimoine ancestral". Ils ont assuré que la politique de développement et de construction se poursuivrait sans relâche.