L'ancien ministre des finances évite la prison ferme après un accord avec la justice

Un accord de plaider-coupable a été signé ce dimanche avec l’ancien ministre israélien des Finances Moshe Kahlon, dans l’affaire de la société de crédit non bancaire Unet Credit.

Dans le cadre de cet accord, Moshe Kahlon, qui avait été président du conseil d’administration de l’entreprise, reconnaîtra les faits. Les parties demanderont au tribunal de lui infliger une peine de prison avec sursis, selon l’appréciation du juge, ainsi qu’une amende de 180 000 shekels.

L’accord prévoit également une interdiction d’exercer comme dirigeant d’une société publique pendant 18 mois. Il ne comporte pas de reconnaissance d’infamie pénale, ce qui pourrait permettre à Moshe Kahlon de revenir, à terme, dans la vie publique.

Des actes d’accusation ont aussi été déposés contre plusieurs autres personnes impliquées dans l’affaire, notamment Tzachi Azar, Shlomo Isaac et Shai Penso, ainsi que contre des sociétés leur appartenant.

Le dossier porte sur la gestion de la société publique Unet Credit, spécialisée dans le crédit extra-bancaire. Selon l’acte d’accusation, une opération d’attribution d’actions réalisée en 2020 aurait permis à des actionnaires de contrôle et à des conseillers d’obtenir frauduleusement 2 millions d’actions, d’une valeur de 50 millions de shekels.

Les procureurs affirment que les personnes mises en cause ont présenté de fausses informations aux organes de la société, en laissant croire que le financement provenait de sources extérieures liées aux actionnaires de contrôle. En réalité, selon l’accusation, l’achat aurait été financé par l’argent de la société publique elle-même.

Un autre volet du dossier concerne de graves irrégularités financières dans la succursale de Nazareth, avec un soupçon de détournement d’environ 5 millions de shekels. Ces irrégularités auraient été découvertes dès la fin 2020, mais n’auraient été signalées au conseil d’administration et au public qu’à la mi-2022.

Concernant Moshe Kahlon, l’accusation affirme qu’après avoir été informé début 2022 de ces irrégularités importantes, il n’a pas veillé à transmettre l’ensemble des informations au conseil d’administration et au public, comme l’exige la loi sur les valeurs mobilières.

La révélation de l’affaire avait entraîné la suspension de la cotation de l’action Unet Credit, son retrait des indices boursiers, la dégradation de sa note de crédit et le retrait par les auditeurs de leurs validations des rapports financiers pour les années 2020 à 2022.