La procureure générale souhaite bloquer la nomination de Roman Gofman à la tête du Mossad

Le procureur général d'Israël, Gali Baharav-Miara, a demandé à la Haute Cour de justice d'annuler la nomination de Roman Gofman au poste de directeur du Mossad.

Selon Gali Baharav-Miara, la décision du Premier ministre Benjamin Netanyahou est d'une « absurdité flagrante et extrême ». Elle estime que la Haute Cour n'a pas d'autre choix que d'intervenir et d'accepter les requêtes déposées contre cette nomination.

La procureure générale affirme que l'affaire Elmakayes jette une « ombre lourde » sur l'intégrité de Roman Gofman. Cette affaire concerne l'utilisation présumée d'un mineur israélien dans une opération d'influence militaire en ligne, qui aurait ensuite conduit à son arrestation par le Shin Bet avant l'abandon des soupçons visant le jeune homme. Selon Gali Baharav-Miara, cet épisode doit empêcher Roman Gofman de prendre la tête du Mossad.&nbsp;

Gali Baharav-Miara a également indiqué que l'actuel chef du Mossad, David Barnea, lui avait transmis une lettre concernant la nomination de Roman Gofman. Selon elle, ce document est pertinent pour l'examen de son intégrité par le comité chargé du dossier.

Vendredi, Benjamin Netanyahou avait présenté sa réponse aux recours visant à invalider cette nomination. Le Premier ministre a défendu avec fermeté son choix, en affirmant que la décision relevait de son autorité exécutive et de son jugement en matière de sécurité.

Benjamin Netanyahou a soutenu que la Haute Cour ne disposait pas des outils nécessaires pour évaluer correctement une décision aussi sensée. Selon lui, l'appréciation du Premier ministre sur ce type de nomination est « des dizaines de fois supérieure » à celle du tribunal ou de tout autre organisme.

Le Premier ministre affirme connaître personnellement Roman Gofman et être convaincu qu'il est le candidat le plus qualifié pour diriger le Mossad en temps de guerre. Il a insisté sur le fait qu'aucun défaut n'avait été relevé dans son comportement ou son intégrité.

Benjamin Netanyahou a déclaré que l'intégrité de Roman Gofman avait été examinée avec la plus grande rigueur et qu'elle s'était révélée irréprochable.

Il a également évoqué les auteurs des requêtes, les accusants de manquer de sens des responsabilités en matière de sécurité. Selon lui, certaines motivations derrière ces recours sont politiques et inappropriées.

Benjamin Netanyahou estime que les pétitionnaires cherchent en réalité à retirer au gouvernement l'autorité démocratique qui lui permet de choisir les responsables chargés de mettre en œuvre la politique de sécurité du pays.

Dans sa réponse, le Premier ministre a également défendu un principe plus large : même si un problème d'intégrité avait été constaté chez un candidat, il reviendrait encore au chef du gouvernement de le mettre en équilibre avec ses qualités professionnelles et les besoins de l'État.

Benjamin Netanyahou a toutefois précisé que, dans le cas de Roman Gofman, aucun défaut de ce type n'existait. Selon lui, le futur chef du Mossad répond aux normes éthiques les plus élevées.