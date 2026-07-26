Le député Ron Katz (Yesh Atid) annonce sa démission de la Knesset

Le député Ron Katz, membre de Yesh Atid, a annoncé dimanche sa démission de la Knesset et son retrait de la vie politique. Après 15 années de service public, il a indiqué vouloir « ouvrir un nouveau chapitre » et ne se représentera pas aux prochaines élections.

Dans sa lettre adressée au président de la Knesset, Amir Ohana, Katz explique avoir choisi de quitter ses fonctions immédiatement afin de ne plus percevoir de salaire public après avoir pris sa décision. « Le service public a été pour moi une mission et un immense privilège », a-t-il déclaré, remerciant notamment le président de Yesh Atid, Yaïr Lapid, les membres du parti et ses collaborateurs.

Cette démission intervient dans un contexte difficile pour Yesh Atid, marqué par son alliance avec Naftali Bennett au sein de la liste Beyahad et par une baisse persistante dans les sondages. Ron Katz rejoint ainsi Elazar Stern et Yaron Levy, qui ont eux aussi annoncé leur départ du parti.

Pour lui succéder, Yesh Atid a désigné Mohammad « Shoko » Abu al-Hija, qui devient le premier député arabe de l'histoire du parti.

Originaire de Tamra, en Galilée, marié et père de trois filles, Abu al-Hija est un éducateur et entrepreneur social fort de plus de vingt ans d'expérience. Fondateur du mouvement de jeunesse Atidna, présenté comme le premier mouvement de jeunesse arabo-sioniste d'Israël, il dirige actuellement le département de l'éducation informelle de la municipalité de Tamra. Il est également trésorier du Conseil des organisations de jeunesse en Israël et responsable du siège arabe de Yesh Atid.