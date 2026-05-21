Le Likoud en tête dans un nouveau sondage, le parti de Betsalel Smotrich repasse le seuil électoral

Le Likoud arriverait en tête avec 24 sièges sur les 120 que compte la Knesset. La liste commune « Together », menée par l’ancien Premier ministre Naftali Bennett et le chef de l’opposition Yaïr Lapid, arriverait juste derrière, avec 23 sièges.

L’évolution la plus notable concerne le parti Sionisme religieux du ministre des Finances Bezalel Smotrich. Pour la première fois depuis plusieurs mois, la formation franchirait le seuil électoral, en obtenant les quatre sièges minimum nécessaires pour entrer à la Knesset. Un sondage distinct publié par le journal Maariv indique également que le parti de Betsalel Smotrich passerait ce seuil.

D’après l’enquête de Zman Yisrael, les 73 sièges restants se répartiraient comme suit : 16 sièges pour Yashar, le parti de Gadi Eisenkot ; 9 pour le parti ultraorthodoxe Shas ; 9 pour Yisrael Beytenu d’Avigdor Liberman ; 8 pour les Démocrates, formation de gauche ; 8 pour Judaïsme unifié de la Torah ; 6 pour le parti d’extrême droite Otzma Yehudit ; 5 pour le parti islamiste Ra’am ; 4 pour Hadash-Ta’al, formation à majorité arabe ; 4 pour Sionisme religieux ; et 4 pour Bleu-Blanc de Benny Gantz.

Ces résultats laisseraient le bloc pro-Netanyahu à 51 sièges, tandis que le bloc sioniste opposé à Netanyahu atteindrait 56 sièges, hors partis arabes, plusieurs formations ayant exclu l’idée de siéger dans un gouvernement avec eux. Les deux camps resteraient donc sous la barre des 61 sièges nécessaires pour former une coalition gouvernementale.

Le sondage s’est également penché sur la date d’éventuelles élections. Selon l’enquête, 43 % des Israéliens déclarent ne pas avoir de préférence entre un scrutin en septembre ou en octobre. Parmi ceux qui expriment une préférence, 24 % souhaitent des élections le 1er septembre, 20 % préfèrent le 27 octobre et 14 % le 15 septembre.

L’enquête a été réalisée les 19 et 20 mai auprès de 500 participants juifs et arabes. Sa marge d’erreur est de 4,4 %.