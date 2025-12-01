Le Likoud en tête : la demande de grâce a-t-elle aidé Netanyahou ? | Sondage i24NEWS

La demande de grâce déposée cette semaine par le Premier ministre Benjamin Netanyahou auprès du président Isaac Herzog semble rebattre les cartes politiques. Selon un sondage exclusif i24NEWS–Direct Polls diffusé dans le journal télévisé de ce lundi soir sur la chaîne i24NEWS en hébreu, le Likoud enregistre une nette progression et atteindrait 35 sièges, tandis que Yesh Atid de Yair Lapid ne franchirait même plus le seuil électoral.

Le bloc de coalition sortirait considérablement renforcé, totalisant 67 sièges, contre 53 pour l’opposition. Une dynamique qui redessine profondément la scène politique.

Derrière le Likoud, la surprise du sondage est le parti « Bennett 2026 », qui obtiendrait 9 sièges, tandis que Shas d’Arié Dery en gagnerait 11. Israël Beitenou d’Avigdor Liberman et Les Démocrates de Yair Golan recueillent chacun 10 sièges, et Judaïsme Unifié de la Torah 9 sièges.

Les partis d’Itamar Ben Gvir (7 sièges) et de Bezalel Smotrich (5 sièges) confirment leur présence, tandis que la nouvelle formation de Gadi Eisenkot n’obtient que 4 sièges.

Les partis arabes Hadash-Ta’al et Ra’am atteignent chacun 5 sièges.

À l’inverse, plusieurs partis majeurs disparaîtraient de la carte politique : Yesh Atid, Bleu-Blanc, Balad, ainsi que le parti des Réservistes, tous sous le seuil d’éligibilité.

Un second sondage réalisé pour l’émission de Sharon Gal montre un public totalement divisé sur la demande de grâce : 45 % veulent clore l’affaire immédiatement, même sans aveu ni retrait de Netanyahou, tandis que 46 % exigent que le procès aille jusqu’à son terme.

Enfin, seuls 35 % pensent qu’une grâce apaiserait les divisions nationales, contre 56 % qui n’y croient pas.

Le sondage a été mené le 30 novembre 2025 par Direct Polls Ltd., dirigé par Tzuriel Sharon, pour i24NEWS, sur un échantillon représentatif de 500 adultes israéliens (18+), via une plateforme numérique combinée à un panel.

Marge d’erreur : ±4,4 %, à un niveau de confiance de 95 %.