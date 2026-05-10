Miki Zohar accuse Naftali Bennett et Yaïr Lapid d’avoir exposé Israël à l’attaque du 7 octobre

Le ministre Miki Zohar, membre du Likoud, a déclenché une vive polémique après avoir affirmé que l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 avait été préparée sous le précédent gouvernement dirigé par Naftali Bennett et Yaïr Lapid.

Lors d’une interview accordée à la radio 103FM, Miki Zohar a déclaré que les groupes islamistes extrémistes, comme le Hamas, le Hezbollah et le régime iranien, interprètent les divisions internes comme un signe de faiblesse.

Selon lui, le Hamas aurait perçu le gouvernement Bennett-Lapid comme fragile, notamment parce qu’il dépendait du soutien d’un parti islamiste et reposait sur une coalition politiquement hétérogène.

« Lorsqu’ils ont vu un gouvernement soutenu par un parti islamiste, fragmenté et aux positions floues, ils y ont vu une faiblesse », a affirmé Miki Zohar.

Le ministre a ensuite averti qu’un scénario similaire pourrait se reproduire si un gouvernement dépendant de partis arabes était formé à l’avenir. Selon lui, ceux qui pensent qu’un nouveau 7 octobre ne pourrait pas se produire dans ces conditions se trompent.

Miki Zohar a également été interrogé sur les propos du ministre des Finances Betsalel Smotrich, qui avait affirmé qu’un partenariat politique avec Mansour Abbas était pire que les événements du 7 octobre. Miki Zohar a pris sa défense, estimant que ses déclarations avaient été sorties de leur contexte.

Il a assuré que Betsalel Smotrich sait parfaitement que le 7 octobre a été l’événement le plus grave vécu par Israël depuis la création de l’État.

« Ce fut l’événement le plus dur que nous ayons jamais connu », a déclaré Miki Zohar, tout en ajoutant qu’il ne s’était pas produit « de manière isolée ».

Le ministre a reconnu que l’attaque avait eu lieu alors que son propre camp était au pouvoir. Mais il a affirmé qu’elle avait été planifiée durant les mandats de Naftali Bennett et de Yaïr Lapid.

Selon Miki Zohar, les renseignements montrent que Yahya Sinwar avait préparé cette attaque après avoir identifié ce qu’il considérait comme une faiblesse du gouvernement israélien. Il a aussi affirmé que les divisions internes liées à la réforme judiciaire, après le retour de Benjamin Netanyahou au pouvoir, avaient probablement renforcé cette perception.

Ces propos ont provoqué une réponse cinglante de Yaïr Lapid, chef de l’opposition.

Yaïr Lapid a rappelé que Miki Zohar était ministre le 7 octobre, que Benjamin Netanyahou était Premier ministre, et que le Likoud, Betsalel Smotrich et Otzma Yehudit détenaient les principaux leviers de sécurité au moment de l’attaque.

« 1 200 personnes ont été assassinées sous votre responsabilité. Des centaines ont été enlevées sous votre responsabilité », a déclaré Yaïr Lapid.

Le chef de l’opposition a accusé le gouvernement actuel d’avoir ignoré les avertissements, affaibli la sécurité d’Israël et permis au Hamas de se renforcer.

Il a également affirmé que des dizaines de milliers d’hommes armés du Hamas contrôlent encore Gaza, malgré les promesses répétées du gouvernement de détruire l’organisation.

Yaïr Lapid a conclu en appelant Miki Zohar et le gouvernement à assumer leur responsabilité. « Faites au moins une chose : ayez honte », a-t-il lancé.