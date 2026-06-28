Netanyahou contraint de céder : les primaires du Likoud auront lieu le 4 août

Après plusieurs mois de bras de fer au sein du Likoud, le Comité constitutionnel du parti a fixé au 4 août la date des prochaines élections primaires. La décision, adoptée à l’unanimité, met un terme provisoire à une crise interne qui opposait le Premier ministre Benjamin Netanyahou à plusieurs figures influentes de son propre camp.

Depuis plusieurs semaines, le chef du gouvernement cherchait à modifier les règles de désignation des candidats pour les prochaines élections législatives. Il souhaitait notamment remplacer le système traditionnel de primaires par une commission chargée d’établir la liste du Likoud, un mécanisme qui lui aurait permis de renforcer son contrôle sur la composition de la future liste parlementaire.

Cette proposition s’est toutefois heurtée à une vive opposition au sein du parti, notamment de la part des députés Haïm Katz et David Bitan. Les deux responsables ont refusé de soutenir un abandon des primaires et se sont également opposés aux exigences de Netanyahou concernant le nombre de candidats qu’il pourrait réserver sur la liste.

Le Premier ministre réclamait le droit de désigner directement dix candidats jusqu’à la 30e place de la liste, ainsi que de repousser les représentants des circonscriptions régionales au-delà de la 40e position. De leur côté, Haïm Katz et David Bitan n’étaient prêts à accepter que six réservations, avec un maintien des représentants des districts à partir de la 30e place.

Selon plusieurs médias israéliens, les négociations ont été particulièrement tendues. Benjamin Netanyahou aurait même menacé de quitter le Likoud avec ses partisans si ses demandes n’étaient pas acceptées, une hypothèse qui aurait profondément bouleversé le paysage politique israélien. Faute de compromis, le Premier ministre a finalement renoncé à son projet de commission de sélection, ouvrant la voie à l’organisation de primaires classiques.

La tenue du scrutin le 4 août devrait désormais lancer officiellement la bataille pour la composition de la liste du Likoud en vue des prochaines élections. Si Benjamin Netanyahou demeure largement favori pour conserver la tête du parti, les primaires s’annoncent particulièrement disputées pour les places éligibles à la Knesset, dans un contexte où plusieurs députés cherchent à renforcer leur position au sein du mouvement.