Netanyahou prendra la tête de l'équipe chargée de définir le mandat de la commission d'enquête sur le 7 octobre

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dirigera personnellement l'équipe ministérielle qui définira le mandat de la commission d'enquête sur le massacre du 7 octobre, alors qu'il avait été initialement annoncé que le ministre de la Justice Yariv Levin assumerait cette fonction. Le secrétariat du gouvernement a informé jeudi les ministres qu'ils se réuniraient lundi prochain, cinq semaines après la création de l'équipe.

Selon les révélations d'i24NEWS la semaine dernière, Yariv Levin, qui devait initialement diriger l'équipe ministérielle, avait appris sa nomination par les médias. Netanyahou aurait choisi de ne pas l'en informer préalablement. Après avoir pris connaissance de la situation, Levin aurait exigé le retrait de son nom, mais le Premier ministre aurait refusé. Parallèlement, Netanyahou a envoyé le député du Likoud Ariel Kellner présenter sa proposition de loi sur le sujet.

i24NEWS a également appris que la stratégie du Premier ministre consisterait à éviter toute enquête approfondie sur les défaillances. L'option privilégiée par Netanyahou serait de gagner du temps et d'éviter l'établissement de toute commission d'enquête, quelle qu'elle soit, pour laisser "le temps faire son œuvre". La deuxième option serait la création d'une commission d'examen dont le Premier ministre contrôlerait la composition, soit par le biais d'une commission gouvernementale, soit par une législation spéciale.

Le député Ariel Kellner a présenté les principes d'un projet de loi visant à établir une "commission d'enquête nationale", qui comprendrait six membres non politiques, choisis par 80 députés.

Cette manœuvre intervient alors que le comité ministériel de la législation devrait approuver la proposition de Kellner, qui pourrait être soumise à un vote préliminaire en plénière dès mercredi prochain, si les partis orthodoxes reprennent leurs votes avec la coalition.