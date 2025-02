Netanyahou s'emporte lors de son procès : "Vous me faites traverser l'enfer depuis huit ans"

Benjamin Netanyahou a repris lundi son témoignage dans son procès pour corruption avec une charge virulente contre l'accusation. "Vous me faites traverser l'enfer depuis huit ans avec vos absurdités", a lancé le Premier ministre israélien. "La colère n'est pas feinte, la rage n'est pas feinte. On en parle partout dans le monde, y compris avec les hauts responsables de Washington que j'ai rencontrés. Ils me demandent : 'C'est pour ça qu'ils mettent tout le gouvernement en procès ?'"

Le dirigeant israélien conteste fermement la théorie de l'accusation concernant un système de corruption médiatique. Selon lui, malgré des centaines d'articles sur le sujet, aucune preuve n'étaye l'existence d'un accord visant à favoriser Shaul Elovitch, propriétaire de Bezeq, en échange d'une couverture favorable de la part du site d'information Walla, alors en sa possession.

Netanyahou affirme que les procureurs présentent à tort des relations normales entre politiques et médias comme inhabituelles. Il a notamment souligné avoir permis à l'ancien ministre de l'Intérieur Gilad Erdan de promouvoir des réglementations préjudiciables à Bezeq, contredisant ainsi les accusations de favoritisme.

La séance a été marquée par plusieurs interruptions, le Premier ministre devant répondre à des messages gouvernementaux urgents. Netanyahou, qui se remet encore d'une infection post-opératoire suite à son voyage à Washington, suit un traitement antibiotique intensif. "Bien que j'aie accompli beaucoup de choses lors de ma visite aux États-Unis, ce fut une période éprouvante", a-t-il déclaré en début d'audience.

L'audience s'est terminée une heure plus tôt que prévu pour permettre à Netanyahu de s'adresser à la Knesset. Cette reprise du procès intervient après plusieurs reports, dont deux dus à la maladie d'un des juges, et un autre lié au déplacement du Premier ministre à Washington.