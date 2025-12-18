Polémique autour de la nomination de Zvi Sukkot à la tête de la commission de l’Éducation

La décision du ministre des Finances et chef du parti Sionisme religieux, Betsalel Smotrich, de nommer le député Zvi Sukkot président de la commission parlementaire de l’Éducation, de la Culture et du Sport suscite une vive controverse, y compris au sein de sa propre formation.

Des responsables du parti ont critiqué ce choix, estimant que la non-nomination du député Moshe Solomon, pourtant mieux placé sur la liste électorale et suppléant régulier de la commission, relèverait d’une « vengeance politique ». Selon eux, Smotrich aurait écarté Solomon en raison de ses positions jugées dissidentes sur le projet de loi accordant une exemption de service militaire. Des chiffres cités par la presse israélienne indiquent que Solomon a participé à 48 réunions de la commission depuis le début de la législature, contre seulement quatre pour Sukkot, qui n’en est même pas membre permanent.

La polémique a été ravivée par la diffusion d’une ancienne vidéo dans laquelle Zvi Sukkot affirme n’avoir « jamais mis les pieds dans un théâtre », alors même que la commission supervise les budgets culturels.

Les critiques se sont étendues à l’opposition. Le député Moshe Tur-Paz (Yesh Atid) a dénoncé une « gifle aux soldats », rappelant que Sukkot n’a pas effectué de service militaire et évoquant sa participation passée à l’affaire controversée de la base de Sde Teiman. « Comment confier l’éducation des enfants d’Israël à quelqu’un qui n’a pas servi et a défié l’ordre public ? », a-t-il interrogé.

Face aux accusations, Betsalel Smotrich a balayé les critiques, parlant de « rumeurs sans fondement ». Son entourage assure que Zvi Sukkot est un député « travailleur et compétent », tandis que Moshe Solomon, désormais vice-président de la Knesset, serait mobilisé sur d’autres dossiers prioritaires, notamment le budget de l’État et les réformes économiques à venir.