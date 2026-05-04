Procès de Benjamin Netanyahou : le parquet prêt à négocier un accord de plaidoyer après une initiative du président Isaac Herzog

Dans une lettre envoyée à la présidence, le procureur général Gali Baharav-Miara et le procureur d'État Amit Aisman ont indiqué être disposés à engager des discussions « sans conditions préalables », tout en précisant que celles-ci ne devaient pas porter atteinte au bon déroulement du procès.

Cette ouverture marque un changement de position notable. En 2023, Gali Baharav-Miara avait rejeté une proposition de médiation non contraignante formulée par l'un des juges en charge du dossier. L'initiative actuelle fait suite à une proposition du président Herzog, relayée par sa conseillère juridique Michal Tzuk, qui a invité les parties à négocier à la résidence présidentielle, estimant qu'un accord serait « dans l'intérêt du pays ».

Pour l'heure, les avocats de Benjamin Netanyahou n'ont pas répondu à cette invitation. La présidence leur avait demandé de se prononcer avant le 3 mai.

Parallèlement, Isaac Herzog a écarté, à ce stade, la possibilité d'accorder une grâce au Premier ministre, privilégiant une question négociée dans le cadre judiciaire. Cette décision intervient malgré les pressions publiques de Donald Trump, qui avait appelé à gracier Benjamin Netanyahou.

Le Premier ministre, premier chef de gouvernement en exercice à être jugé en Israël, est poursuivi dans plusieurs affaires de corruption présumée, notamment pour des accusations de trafic d'influence en échange d'avantages et d'une couverture médiatique favorable. Il conteste fermement ces accusations, qu'il qualifie de « chasse aux sorcières » politique.

Les discussions potentielles pourraient toutefois se heurter à des points de blocage importants. Lors des négociations précédentes, Benjamin Netanyahou aurait refusé d'accepter une clause de « turpitude morale », qui l'empêcherait d'exercer des fonctions publiques pendant plusieurs années.

Le procès, ouvert en 2020, se poursuit dans un contexte politique et sécuritaire tendu. Le témoignage de Benjamin Netanyahou, entamé fin 2024, a été à plusieurs reprises interrompues. Sa comparaison prévue lundi a d'ailleurs été annulée après une demande de sa défense invoquant des obligations liées à des questions d'État urgentes.