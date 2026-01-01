Sara Netanyahou obtient gain de cause dans une affaire de diffamation

Le tribunal de première instance de Tel Aviv a statué en faveur de Sara Netanyahou dans sa plainte pour diffamation contre Sylvie Gancia, une ancienne employée de la résidence officielle du Premier ministre. Le juge a condamné Sylvie Gancia à verser à Sara Netanyahu environ 120 000 shekels, comprenant les dommages et intérêts ainsi que les frais de justice.

La plainte initiale, déposée pour deux publications de Gancia datant de 2019 et 2020, réclamait 200 000 shekels pour diffamation et atteinte à la vie privée. Le tribunal a reconnu la diffamation, mais a rejeté l’accusation d’atteinte à la vie privée, faute de preuves suffisantes. Les dommages et intérêts ont été fixés à 50 000 shekels par publication, accompagnés de 20 000 shekels de frais de justice.

Cette décision fait suite à l’absence prolongée de dépôt des mémoires de Sylvie Gancia, malgré plusieurs prolongations accordées par le tribunal. La juge a jugé que son comportement, consistant à ignorer les procédures et décisions judiciaires, laissait au tribunal peu d’options, justifiant le jugement sur la base des preuves présentées par Sara Netanyahou.

Dans sa décision, le juge Ronen Ilan a critiqué la longueur de la procédure, qui s’étend sur près de cinq ans et demi, et a rappelé que le droit de la plaignante à voir sa plainte examinée prime sur les omissions de l’accusée.