Sécurité renforcée autour de députés orthodoxes après des violences liées au projet de loi sur la conscription

La police israélienne a annoncé le renforcement de la sécurité autour de trois députés orthodoxes dans le contexte des tensions accrues autour de la loi sur la conscription. Yoav Ben-Tzur (Shas), Yaakov Asher et Moshe Gafni (Judaïsme unifié de la Torah) ont été classés au niveau de menace 4 par le chef de la division des opérations de police, le commissaire David Filo, lors d'une réunion ce lundi matin.

Cette décision intervient dans un contexte de vives tensions autour du projet de loi sur la conscription des orthodoxes, qui suscite la colère d'une partie de la communauté haredi.

Le niveau 4 représente l'un des échelons les plus élevés de l'échelle de menace utilisée par la police israélienne, qui va jusqu'au niveau 6. À ce stade, les députés concernés sont considérés comme menacés, sans que leur vie soit pour autant en danger immédiat.

Concrètement, ils bénéficient désormais d'un traitement prioritaire : intervention rapide des patrouilles de police en cas d'alerte, appels prioritaires au centre de commandement et évaluations systématiques de sécurité avant chacun de leurs déplacements dans les différents secteurs où ils doivent se rendre.

Si la menace venait à s'aggraver et à passer au niveau 5, les députés devraient installer des caméras de surveillance à leur domicile et aux alentours, disposer de boutons d'alerte et adopter des mesures de sécurité supplémentaires. Au niveau 6, la Knesset serait contrainte de leur affecter des gardes du corps à plein temps.

Le renforcement de la sécurité fait suite à plusieurs manifestations qui ont dégénéré ces derniers jours. Dimanche soir, des dizaines de manifestants orthodoxes se sont rassemblés devant le domicile de Yaakov Asher à Bnei Brak pour protester contre le projet de loi. La police et les gardes-frontières ont dû intervenir pour disperser la foule.

L'incident le plus grave s'est produit samedi soir lorsque Yoav Ben-Tzur a échappé de justesse à un lynchage. Alors qu'il circulait à proximité du quartier de Mea Shearim, plusieurs dizaines d'orthodoxes ont encerclé son véhicule. Les manifestants ont frappé la voiture, s'y sont agrippés et sont allés jusqu'à briser les vitres. Le député est sorti indemne grâce à l'intervention de soldats de la police des frontières.

Jusqu'à dimanche soir, Yoav Ben-Tzur refusait toutefois de porter plainte. Malgré cette réticence, la police affirme disposer de vidéos montrant la plupart des personnes impliquées et compte les localiser et les arrêter prochainement.