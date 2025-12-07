Service pour tous, transports le Shabbat, mariage civil : le plan de Lieberman pour le prochain gouvernement

À l’approche des prochaines élections, le parti Israel Beiteinou d’Avigdor Lieberman a dévoilé un document en cinq points qui définira les conditions à toute participation à un futur gouvernement. Si Lieberman applique réellement ces principes, il se coupe presque automatiquement d’une coalition menée par Benjamin Netanyahou, dont les partenaires orthodoxes s’opposent frontalement à ces propositions.

Premier pilier : le partage égal du fardeau national. Le parti exige que tous les citoyens israéliens de 18 ans — juifs, musulmans, chrétiens, druzes ou circassiens — soient soumis à un service obligatoire, militaire ou civil. L’armée déciderait de l’affectation des conscrits selon ses besoins, tandis que le service civil relèverait du ministère de la Défense.

Deuxième axe : l’enseignement des matières fondamentales dans toutes les écoles, notamment haredies. Israel Beiteinou conditionne tout financement d’État à l’application d’un programme encadré par le ministère de l’Éducation, jugeant indispensable une base éducative commune pour favoriser l’intégration et l’emploi.

Troisième volet : les transports et commerces le Shabbat, qui seraient autorisés localement selon la décision de chaque municipalité, sans intervention du ministère de l’Intérieur. « Tel-Aviv n’imposera pas sa manière de vivre à Bnei Brak, et l’inverse est tout aussi vrai », affirme le document.

Le parti réclame également la création du mariage et du divorce civils en Israël, la mise en œuvre du compromis du Mur Occidental, et une réforme des conseils religieux, remplacés par des départements municipaux — une demande en rupture totale avec les partis orthodoxes.

Enfin, Israel Beiteinou promet d’abroger plusieurs lois adoptées durant la législature actuelle, dont l’extension des pouvoirs des tribunaux rabbiniques. Un programme offensif qui pourrait redessiner les contours des futures négociations de coalition.