Sharon Sharabi, figure du combat pour le retour des otages en Israël, rejoint le parti Yisrael Beytenu

"Je rejoins le parti Yisrael Beytenu par profond sentiment de mission et de responsabilité envers l'ensemble de la société israélienne", a déclaré Sharon Sharabi.

Il est le frère de Yossi Sharabi, assassiné en captivité par le Hamas, et le frère d'Eli Sharabi, survivant de la captivité. L'épouse d'Eli, Lian, ainsi que ses deux filles, Noya et Yahel, ont été assassinées lors du massacre du 7 octobre.

À partir d'une histoire personnelle et familiale douloureuse, il a œuvré pour le retour des otages avec sensibilité et détermination, touchant de nombreux Israéliens issus de tous les milieux.

Résidente d'Alfei Menashe, Sharon Sharabi a également mis en avant son engagement en faveur du renforcement des implantations et de la sécurité des citoyens israéliens en Judée-Samarie.

Sharon Sharabi a également salué Avigdor Lieberman, qu'il a qualifié de « véritable dirigeant de droite » et de seul responsable politique à avoir, selon lui, mis en garde contre le massacre et appelé de manière constante à l'élimination du Hamas.

« En tant que sioniste religieux et résident d'Alfei Menashe, je travaillerai au renforcement des implantations juives, de la sécurité et de la responsabilité mutuelle dans la société israélienne », a-t-il ajouté.

Avigdor Lieberman s'est félicité de cette arrivée, affirmant que Sharon Sharabi apportait un leadership civique et une approche rassembleuse. Selon lui, il incarne des valeurs de responsabilité, de solidarité et de résilience pour la société israélienne.