Sondage : le parti de Gadi Eisenkot en tête, Otzma Yehudit obtiendrait 10 sièges

Si des élections législatives avaient lieu aujourd'hui en Israël, le nouveau parti Yashar, dirigé par l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot, arriverait en tête avec 22 sièges, devant le Likoud de Benjamin Netanyahou, crédité de 21 sièges, selon un sondage réalisé par l'institut Kantar pour la chaîne publique Kan 11.

Le parti Ensemble, conduit par Naftali Bennett et Yaïr Lapid, obtiendrait 15 sièges. Il serait suivi par Otzma Yehudit d'Itamar Ben Gvir avec 10 sièges, puis par Les Démocrates et Israël Beitenou, chacun crédité de 9 sièges.

Les partis orthodoxes Shas et Judaïsme unifié de la Torah recueilleraient chacun 8 sièges. La liste Hadash-Ta'al et le parti islamiste Ra'am obtiendraient 5 sièges chacun, tandis que le Parti sioniste religieux franchirait de justesse le seuil électoral avec 4 sièges.

La nouvelle alliance formée par Hili Tropper et Yoaz Hendel entrerait également à la Knesset avec 4 sièges, atteignant tout juste le seuil d'éligibilité.

En revanche, Bleu-Blanc et Balad ne parviendraient pas à franchir le seuil électoral.

En termes de blocs politiques, le camp de droite mené par Benjamin Netanyahou totaliserait 51 sièges, tandis que les partis opposés au Premier ministre en réuniraient 55, laissant entrevoir une nouvelle impasse politique en l'absence d'une majorité de 61 députés à la Knesset.